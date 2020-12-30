«Коляду на Майзлях» через пандемію скоротили і перенесли в онлайн

В Івано-Франківську 12-й Міжнародний різдвяний фестиваль «Коляда на Майзлях» через пандемію скоротили до трьох днів. Частина виступів відбудеться в онлайн-трансляції.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив член оргкомітету фестивалю «Коляда на Майзлях» Ігор Дем’янець під час етеру на місцевій ТРК «Вежа».

«Ми зменшили формат фестивалю в датах. Попередні наші фестивалі тривали і 2 тижні, і 10 днів, і тиждень. На жаль, цього року ми змушені зробити три дні. Думаю, що вони будуть активними і ми всі будемо разом колядувати. Головне, щоб люди могли бачити вперемішку онлайн-трансляцію і , відповідно, щоб зберегти моменти для виходу колективів», – зазначив Дем’янець.

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Він додав, що цього року перевагу надаватимуть малим колективам – квартетам, квінтетам, октетам, щоб не було скупчення людей. Також, цього разу не буде традиційної фестивальної ходи містом. Водночас на заході очікують онлайн-виступи колективів з Ізраїлю, США, Німеччини та Польщі.

Відповідно до програми фестивалю, «Коляда на Майзлях» відбудеться з 8 до 10 січня у церкві Царя Христа монастиря отців Василіян УГКЦ. Виступи колективів можна буде побачити в соціальних мережах, на місцевому телебаченні та на екрані у середмісті Івано-Франківська.