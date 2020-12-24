Фестиваль борщу перенесли з 25 грудня на наступний рік

Фестиваль борщу, який був запланований на 25 грудня, перенесли на наступний рік.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики в Фейсбуці.

"На жаль, фестиваль борщу 25 грудня переноситься на наступний рік. Проведення культурних заходів міністерством завжди передбачає наявність процедур публічних закупівель та дуже ретельну підготовку тендерної документації від усіх організацій, які претендують на перемогу. І сталося так, що цього разу виконання усіх вимог до наданої учасниками закупівлі технічної документації, потребує більше часу, ніж ми розраховували", - йдеться у повідомленні.

Але, як зазначають у міністерстві, скасування фестивалю не привід не наварити й не поласувати борщем у колі близьких та друзів цієї п’ятниці, 25 грудня.

"Тим паче, кожен ваш борщ — це важливий вклад до підтримки ініціативи про внесення чудової страви до переліку культурної спадщини ЮНЕСКО. Тож ми також побігли по буряки до святкового борщу. Бо впевнені, що після тарілочки улюбленої страви працювати над втіленням всеукраїнської ініціативи в наступному році вийде з ще більшим натхненням", - додають в МКІП.

Як повідомляв Укрінформ, віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко і міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський долучилися до кампанії на підтримку номінації “Культура приготування українського борщу” до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Урядовці в прямому ефірі змагалися у приготуванні найсмачнішого борщу.

У конкурсі на найсмачніший борщ перемогла команда віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної і глави МКІП Олександра Ткаченка, які приготували борщ із вишнями.

Експертна рада з питань нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури та інформаційної політики на початку жовтня рекомендувала відомству включити до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини український борщ та ще 4 елементи. Це може стати першим випадком, коли до Національного переліку буде внесений загальноукраїнський елемент (борщ), а не регіональний.