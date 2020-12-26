Вінницький зоопарк запрошує «поспілкуватися» з роботами-динозаврами

У Вінниці в Подільському зоопарку відкрився Парк динозаврів.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив директор Подільського зоопарку Євген Ткачик.

"Ми сьогодні відкрилися, тож ласкаво просимо "поспілкуватися" з древніми ящерами. Роботизованих динозаврів ми розмістили біля новозведеної вхідної групи і ведмежого містечка. Тому вже на початку мандрівки можна буде почути, як вітально ревуть ці п’ятнадцятиметрові гіганти", - розповів Ткачик.

За його словами, в парку встановили 14 рухомих моделей динозаврів, які мешкали на Землі в часи юрського та крейдового періодів мезозойської ери. Вони мають розміри від півтора до п’ятнадцяти метрів, відтворюють ревіння древніх ящерів та рухають головою і хвостом. На честь відкриття стегозавр і трицератопс кататимуть дітей територією парку.

Територію динопарку, аби створити подобу ландшафту епохи динозаврів, засадили вічнозеленими рослинами.

Дітей, віком до 3 років у Парк динозаврів впускатимуть безкоштовно, з 3 до 12 - за сто гривень, а старшим і дорослим за вхідний квиток доведеться сплатити 150 грн. Зекономити на квитках можна, завітавши спочатку в Подільський зоопарк, - тоді відвідини Парку динозаврів обійдуться на 30% дешевше. Безкоштовно відвідувати динопарк зможуть учасники АТО, діти з інвалідністю та їхні супроводжуючі, а також діти-сироти (за наявності відповідних документів).

Як повідомляв Укрінформ, Подільський зоопарк відновив свою роботу після карантинних обмежень 16 травня 2020 року.