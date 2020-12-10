У вінницькому зоопарку встановлюють десятиметрових роботів-динозаврів

У Вінниці в Подільському зоопарку розпочали встановлення 10-метрових роботизованих динозаврів.

Про це йдеться на сторінці закладу в Фейсбуці, передає кореспондент Укрінформу.

"У Подільському зоопарку розпочали встановлення роботизованих динозаврів. Парк динозаврів розбили поряд із новозведеною вхідною групою та ведмежим містечком... Роботів виготовили китайські інженери. Древні ящери рухатимуться та видаватимуть різні реалістичні звуки", – йдеться у повідомленні.

Як розповів Укрінформу директор Подільського зоопарку Євген Ткачик, загалом на території парку встановлять 13 фігур динозаврів, деякі з них сягають десяти метрів завдовжки. Тут будуть представлені плазуни юрського та крейдового періодів мезозойської ери: анкілозав і трицератопс, тиранозавр, еораптор тощо.

Читайте також: Як зимують звірі у київському зоопарку

Велетенські механічні тварини зустрічатимуть відвідувачів біля входу в зоопарк. Щоб відтворити мезозойський "антураж", у парку динозаврів висаджують вічнозелені дерева. Наразі тут уже ростуть сосни, туї, ялиці й тиси, а незабаром з’являться ще й їстівні каштани.

Відкрити парк динозаврів на території зоопарку планують до кінця грудня.

Як повідомляв Укрінформ, Подільський зоопарк відновив свою роботу після карантинних обмежень 16 травня 2020 року.

Фото: @zoopark.vn