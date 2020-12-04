Як зимують звірі у київському зоопарку

Реконструкцію київського зоопарку продовжать наступного року.

Як передає Укрінформ, про це заявив міський голова Києва Віталій Кличко продемонструвавши відео про те, як сьогодні виглядає столичний зоопарк та як зимують його мешканці, повідомляє пресслужба КМДА.

«Незважаючи на те, яким складним був цей рік, роботи з оновлення столичного зоопарку тривали. Ми завершили першу чергу реконструкції. Оновили і зробили дуже гарною вхідну групу до зоопарку. І приступили до наступної черги реконструкції. Завдяки тому, що зоопарк став привабливішим і зручнішим, збільшилась кількість його відвідувачів. Навіть, під час пандемії – коли критично зменшилося число туристів у Київ», - сказав Кличко.

За його словами, цьогоріч столичний зоопарк вже відвідали 532 тис. гостей. Це на 130 тис. більше, ніж минулого року.

«Зазначу, що цього року в зоопарку з’явилося чимале поповнення. – У 33 видів тварин, зокрема й рідкісних, народилося потомство. Завдяки позитивним змінам, зокрема, і щодо умов утримання тварин, київський зоопарк відновив співпрацю з Європейською асоціацією зоопарків та акваріумів, з якої його виключили в 2007 році. Та продовжує співробітництво з іншими міжнародними організаціями», - повідомив Кличко.

Він зазначив, що цієї зими, у зв'язку із протиепідемічними заходами, зоопарк працюватиме в режимі парку з можливістю огляду тварин у вольєрах просто неба. Зимові приміщення зараз закриті для відвідувачів.

«Цього року ми збудували і відкрили на території зоопарку і новий сучасний паркінг на 435 авто. Тільки за 2 останніх місяці послугами Зоопаркінгу скористалися понад 10 тисяч автовласників. В основному – відвідувачів зоопарку», - зауважив Кличко.