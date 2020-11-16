Столичний зоопарк перейшов на «зимовий» режим

З 14 листопада Київський зоопарк працює у режимі парку з експонуванням тварин помірного клімату у всесезонних вольєрах.

Про це повідомили на сторінці Київсього зоопарку у Фейсбуці, передає Укрінформ.

У зоопарку пояснили, що внутрішні павільйони не доступні для відвідування.

"Експонуються тварини, які знаходяться у зовнішніх всесезонних вольєрах. Слоник гуляє у зовнішньому вольєрі з 12:00 до 14:00. А ще - у нас чудовий дендропарк", - розповіли у звіринці.

Як повідомлялось, оновлений Київський зоопарк відновив свою роботу з 23 травня.

Київський зоопарк після відкриття відвідали 7130 людей.

У Київському зоопарку відкрився новозбудований триповерховий паркінг.