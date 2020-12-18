Укрзалізниця призначила додаткові «новорічні» поїзди

Укрзалізниця призначила додаткові рейси поїздів №135/136 Чернівці — Одеса та №217/218 Київ — Львів — Рахів.

Як повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт УЗ, також, зважаючи на численні побажання пасажирів, поїзд Київ — Рахів матиме додаткові зупинки на станціях Татарів та Кваси.

"Додаткові рейси поїзда №135/136 Чернівці — Одеса відправленням із Чернівців заплановані на 28 грудня 2020 року та 2, 4, 6, 8 й 10 січня 2021 року, а з Одеси – на 29 грудня 2020 року та 3, 5, 7, 9 й 11 січня 2021 року", - зазначили в Укрзалізниці.

Поїзд №217/218 Київ — Львів — Рахів здійснить додаткові рейси з Києва 30 грудня 2020 року, 2 та 8 січня 2021 року. З Рахова — 1, 3 та 9 січня 2021 року.

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Окрім того, для забезпечення проїзду до гірськолижних курортів, розпочинаючи з 18 грудня, призначено зупинки поїзда №217/218 Київ — Рахів на станціях Татарів та Кваси.

Як повідомлялося, Укрзалізниця призначила три додаткові поїзди на зимові свята.