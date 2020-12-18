Укрзалізниця показала вагони останньої модифікації

У рамках підготовки технічного завдання для замовлення на 2021 рік Укрзалізниця влаштувала виставку вагонів останньої модифікації.

Про це повідомляє сайт УЗ.

Аби врахувати побажання громадян, компанія влаштувала на Центральному залізничному вокзалі в Києві виставку пасажирських вагонів. Залишити відгуки з пропозиціями щодо їх удосконалення могли всі охочі.

"Це допоможе Укрзалізниці замовити вагони, що забезпечуватимуть нову якість залізничних подорожей", - вказують у компанії.

Керівник з комунікацій та маркетингу пасажирського напрямку Укрзалізниці Олександр Шевченко у Фейсбуку зазначив, що вже набралося кількасот побажань для вагонів зразка 2021 року.

"З-поміж новинок: роздільне кондиціонування у кожному купе, USB-зарядки та розетки біля кожного місця, 4 режими освітлення в купе плюс кероване світло для читання, табло зайнятості вбиралень на панелі управління над дверима купе", - перелічив Шевченко.

Він додав, що ще залишаються відкритими питання стосовно вендингових апаратів, килимів, відсіків для велосипедів, одноразової постелі.

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"Проведемо сеанс передноворічного аналізу і будемо визначатись із техзавданням", - підсумував Шевченко.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила Закон "Про Державний бюджет України на 2021 рік", який враховує потреби перевізника у фінансуванні важливих проєктів з оновлення пасажирського залізничного рухомого складу та інфраструктури.