Укрзалізниця показала вагони останньої модифікації
Про це повідомляє сайт УЗ.
Аби врахувати побажання громадян, компанія влаштувала на Центральному залізничному вокзалі в Києві виставку пасажирських вагонів. Залишити відгуки з пропозиціями щодо їх удосконалення могли всі охочі.
"Це допоможе Укрзалізниці замовити вагони, що забезпечуватимуть нову якість залізничних подорожей", - вказують у компанії.
Керівник з комунікацій та маркетингу пасажирського напрямку Укрзалізниці Олександр Шевченко у Фейсбуку зазначив, що вже набралося кількасот побажань для вагонів зразка 2021 року.
"З-поміж новинок: роздільне кондиціонування у кожному купе, USB-зарядки та розетки біля кожного місця, 4 режими освітлення в купе плюс кероване світло для читання, табло зайнятості вбиралень на панелі управління над дверима купе", - перелічив Шевченко.
Він додав, що ще залишаються відкритими питання стосовно вендингових апаратів, килимів, відсіків для велосипедів, одноразової постелі.
"Проведемо сеанс передноворічного аналізу і будемо визначатись із техзавданням", - підсумував Шевченко.
Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила Закон "Про Державний бюджет України на 2021 рік", який враховує потреби перевізника у фінансуванні важливих проєктів з оновлення пасажирського залізничного рухомого складу та інфраструктури.