У курортній Кирилівці море розмило берегову лінію й затопило частину баз відпочинку

На курорті Кирилівка Запорізької області в результаті негоди море розмило берегову лінію й затопило деякі бази відпочинку.

Про це у коментарі Укрінформу повідомив голова селищної ради Іван Малєєв.

"Початок і середину Федотової коси підтоплено. Дорогу на острів Бірючий було залито, були проблеми зі світлом. На косі Пересип на одній з баз відпочинку змило підпірну стінку. Ситуацію оцінюю на 3 бали з 5. Зараз вода поступово зникає і вітер стихає", – сказав Малєєв.

За його словами, курорт щорічно страждає від підтоплення, і раніше бували ситуації, коли без допомоги ДСНС не обходилися, але цього разу евакуювати нікого не довелося.

Житлова частина Кирилівки, за словами Малєєва, не постраждала.

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Користувачі соціальних мереж діляться відео розмитих пляжів і баз відпочинку у воді.

"Курортне селище Кирилівка в зимовий період. Такою я побачив косу Федотова 9 грудня. До мого приїзду затоплених територій було більше. Під час знімання дуже сильні пориви вітру мало не знесли квадрокоптер у лиман... ", – підписав 2-хвилинний ролик із затопленого селища Сергій Мнацаканов.

За прогнозами управління ДСНС у Запорізькій області, сьогодні, 11 грудня, на акваторії Азовського моря висота хвиль сягатиме 13-15 дм, пориви вітру – 15-20 м /с. Встановлено перший рівень небезпеки.

Фото: скріншот з відео