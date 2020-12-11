У курортній Кирилівці море розмило берегову лінію й затопило частину баз відпочинку
Про це у коментарі Укрінформу повідомив голова селищної ради Іван Малєєв.
"Початок і середину Федотової коси підтоплено. Дорогу на острів Бірючий було залито, були проблеми зі світлом. На косі Пересип на одній з баз відпочинку змило підпірну стінку. Ситуацію оцінюю на 3 бали з 5. Зараз вода поступово зникає і вітер стихає", – сказав Малєєв.
За його словами, курорт щорічно страждає від підтоплення, і раніше бували ситуації, коли без допомоги ДСНС не обходилися, але цього разу евакуювати нікого не довелося.
Житлова частина Кирилівки, за словами Малєєва, не постраждала.
Користувачі соціальних мереж діляться відео розмитих пляжів і баз відпочинку у воді.
"Курортне селище Кирилівка в зимовий період. Такою я побачив косу Федотова 9 грудня. До мого приїзду затоплених територій було більше. Під час знімання дуже сильні пориви вітру мало не знесли квадрокоптер у лиман... ", – підписав 2-хвилинний ролик із затопленого селища Сергій Мнацаканов.
За прогнозами управління ДСНС у Запорізькій області, сьогодні, 11 грудня, на акваторії Азовського моря висота хвиль сягатиме 13-15 дм, пориви вітру – 15-20 м /с. Встановлено перший рівень небезпеки.
Фото: скріншот з відео