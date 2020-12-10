Таїланд запустить тури на плантації канабісу

МОЗ Таїланду спільно з міністерством туризму та спорту країни планують організувати тури на плантації медичного канабісу в 2021 році.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bangkok Post.

Зазначається, що це буде перший «конопляний тур» у Південно-Східній Азії. Хоча екскурсії до плантацій медичної коноплі потенційно можуть відкрити для туристів, насамперед вони проводитимуться з освітньою метою для тих, хто зацікавлений у створенні власного бізнесу з вирощування конопель.

За словами міністра туризму та спорту Таїланду Пхіпхата Ратчакітпракарна, тур буде спрямований на ознайомлення людей з використанням канабісу з медичною метою. Крім того, департамент туризму Таїланду має співпрацювати з департаментом тайської традиційної альтернативної медицини у напрямку просування маршрутів туру для медичного туризму.

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«На ранніх етапах програма спрямована на навчання місцевих жителів, які хотіли б створити підприємство та претендувати на статус авторизованих виробників конопель. Ця програма відкриє шлях до базового розуміння марихуани та її економічних переваг», – зазначив міністр.

Хоча рекреаційне вживання марихуани все ще заборонене в Таїланді, країна першою в регіоні легалізувала медичний канабіс 2018-го. Однак вирощувати його можуть лише схвалені урядом державні установи. Наразі плантації коноплі розташовані у 8 провінціях королівства.