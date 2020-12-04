На курорті "Буковель" стартував зимовий сезон

У Карпатах найбільший гірськолижний курорт України "Буковель" відкрив зимовий сезон.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила прессекретар ГК "Буковель" Віталія Васильчук.

"Так, ми відкрили зимовий сезон на "Буковелі". Щоправда, без змагання лижників та сноубордистів, як було торік. Ми просто запустили всі витяги, частину трас, і туристи вже катаються", – зазначила Васильчук.

За її словами, новорічні та різдвяні свята на курорті "Буковель" гості викупили на 100%. Серед новинок курорту – запуск 6-крісельного підйомника та чемпіонат України з біатлону серед чоловіків і жінок, який заплановано провести 21-27 грудня.

"Дуже сподіваємося, що цей чемпіонат стартує, бо це стануть перші змагання на новому біатлонному стадіоні. Щоправда, змагання з біатлону мають пройти без глядачів", - зазначила Васильчук.

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Наразі на території курорту облаштовують "Буковельський ярмарок" та готуються засвітити ялинку.

Буковель – найбільший гірськолижний курорт України, частка якого (підйомники, готелі, земля) належить державі. Розташований неподалік села Поляниця, Яремчанської міської ради, біля підніжжя гори Буковель на висоті 920 метрів над рівнем моря. Найвища точка курорту – гора Довга, 1372 м. Зимовий сезон тут може тривати з листопада до квітня. Тоді на курорті функціонують 16 сучасних витягів із загальною пропускною здатністю 34 700 осіб/год. Одночасно на схилах курорту можуть кататись до 15 000 осіб.