У Херсоні встановлять головну ялинку області, але без яток для суверенів та смаколиків

У Херсонській ОДА готуються до встановлення головної ялинки області, проте без яток для суверенів та смаколиків на площі Свободи.

Про це у розмові з кореспондентом Укрінформу повідомив директор департаменту реалізації гуманітарної політики ОДА Михайло Линецький.

«Святкове вбрання площі Свободи (площа перед будівлею ОДА та облради – ред.) разом із встановленням святкової ялинки, святковим оздобленням, освітленням – ми беремо на себе цього року. Площа Свободи буде прикрашена. А от традиційного різдвяного містечка – яток із їжею, – то ми не плануємо», – зазначив Линецький.

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Також не планується проведення масових святкових заходів, сказав директор департаменту.

На монтаж штучної ялинки та оздоблення площі потрібно близько тижня.

«Думаю, почнемо десь з 10 грудня – 19 грудня все має вже працювати», – додав Линецький.

А те, у який спосіб розв’яжуть питання з різдвяним містечком (сувенірами та смаколиками) і чи воно буде взагалі – залежить від міської влади Херсона, зазначив він.

Як повідомляв Укрінформ, головна новорічна ялинка області – штучна, має висоту 18 метрів.