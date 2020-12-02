У Запоріжжі прикрашають головну ялинку

Комунальні служби встановлюють у центрі Запоріжжя, на площі Маяковського, головну міську ялинку.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Висота ялинки 22 метри, діаметр по нижньому поясу - 16 метрів. Цього року ми купили 110 нових іграшок і 300 метрів гірлянди. Ми отримали з бюджету 284 тисячі на зарплату, експлуатацію техніки, покупку іграшок, кріплень ", - розповіла заступник директора КП "Титан" Олена Петрик.

У Запоріжжі монтують новорічну ялинку / Фото: Ольга Звонарьова, Укрінформ

Штучну 7-тонну ялину почали збирати 1 грудня, вже змонтували 17 метрів і повісили половину прикрас. Над складанням і встановленням міської ялини працює велика частина співробітників комунального підприємства. До кінця тижня готову 22-метрову конструкцію за допомогою крана перенесуть на чашу фонтану, де вона встановлюється вже кілька років поспіль. Близько ялини встановлять казкових персонажів, по периметру площі розвісять гірлянди.

Вогні на ялинці спалахнуть традиційно 19 грудня. Однак урочистого відкриття цього року не буде через карантин. У міськраді кореспонденту Укрінформу сказали, що також не планується ніяких новорічних і різдвяних програм