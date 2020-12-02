У Чернігові під «живу» музику засяяла ялинка

У Чернігові засяяла вогнями головна ялинка міста.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це повідомила пресслужба Чернігівської міської ради.

"У перший день зими в Чернігові на Красній площі увімкнули ілюмінацію на головній ялинці міста. Тепер щовечора ялинка сяятиме з 17-ї до 23-ї години", - ідеться у повідомленні.

За словами заступниці начальника управління культури та туризму міськради Катерини Литвин, вогні цього року засвічуватимуть під акомпанемент живої музики. Першого вечора на площі грав чернігівський скрипаль Михайло Скидан.

"Чернігівські вуличні музиканти, з якими ми співпрацюємо, погодилися дарувати всім, хто прийде на площу, атмосферу казки. Наразі ми проговорюємо формат їхньої участі у новорічних святах. Ми не закликаємо людей масово збиратися й тісно стояти на площі, але прийти прогулятися тут можна. І коли люди тут - нехай вони відчувають свято", - сказала Литвин.

Головна ялинка Чернігова / Фото: Офіційний веб-портал Чернігівської міської ради

У міськраді зазначили, що масового заходу при першому увімкненні ялинки не проводили з огляду на карантинні обмеження. Тому подія й не анонсувалася. Цього року ялинка буде чи не єдиним атрибутом новорічних свят у центрі Чернігова. Ковзанку, яку щороку розміщували поруч на Красній площі, перенесуть у Центральний парк культури та відпочинку.

Головна ялинка Чернігова - штучна, її висота - 18 м, прикрашена вона електричними гірляндами. Придбали ялинку в 2011 році в Одесі. Раніше її урочисто відкривали до 19 грудня - Дня святого Миколая.