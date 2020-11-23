Колекцію муралів Чернігова поповнила робота-рекордсмен

У Чернігові завершили створення найбільшого в місті мурала. Малюнок для стінописа згенерував комп’ютер.

Про це повідомляє пресслужба Чернігівської міськради, передає Укрінформ.

На стіну багатоповерхівки нанесли яскраве зображення дівчини. Воно поєднує петриківський розпис із сучасними мотивами. Розмір мурала – 14 на 33 метри. Над картиною працювали близько трьох тижнів, витратили понад 130 балонів і декілька відер спеціальної фарби.

Автором ескізу став художник Роман Синенко. Він же разом із друзями і втілював свій задум у життя.

"Нашою метою було поєднати класично український дизайн із сучасними технологіями. Якось хотілось це показати по-новому, переграти і дещо переосмислити", – розповів Синенко.

За словами художника, малюнок зроблений за допомогою комп’ютера. Це новий напрямок генеративного мистецтва, коли митець задає комп’ютеру певні параметри, а той вже генерує картинку. Таких муралів в обласному центрі ще не було.

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Кошти на створення наймасштабнішого мурала Чернігова виділили з міського бюджету. Вартість робіт з нанесенням фарб становила близько 165 тисяч гривень.

Фото: Чернігівська міськрада

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