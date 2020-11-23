Колекцію муралів Чернігова поповнила робота-рекордсмен
Про це повідомляє пресслужба Чернігівської міськради, передає Укрінформ.
На стіну багатоповерхівки нанесли яскраве зображення дівчини. Воно поєднує петриківський розпис із сучасними мотивами. Розмір мурала – 14 на 33 метри. Над картиною працювали близько трьох тижнів, витратили понад 130 балонів і декілька відер спеціальної фарби.
Автором ескізу став художник Роман Синенко. Він же разом із друзями і втілював свій задум у життя.
"Нашою метою було поєднати класично український дизайн із сучасними технологіями. Якось хотілось це показати по-новому, переграти і дещо переосмислити", – розповів Синенко.
За словами художника, малюнок зроблений за допомогою комп’ютера. Це новий напрямок генеративного мистецтва, коли митець задає комп’ютеру певні параметри, а той вже генерує картинку. Таких муралів в обласному центрі ще не було.
Кошти на створення наймасштабнішого мурала Чернігова виділили з міського бюджету. Вартість робіт з нанесенням фарб становила близько 165 тисяч гривень.
Фото: Чернігівська міськрада
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