Паркана навколо Невицького замку не має бути – історик

На Закарпатті біля історико-архітектурної пам'ятки національного значення– Невицького замку – власник приватної прилеглої території встановив залізний паркан — тепер до пам'ятки немає вільного доступу для туристів, а також порушена цілісність комплексу.

Про це історик, археолог, дослідник Невицького замку Олександр Дзембас повідомив у коментарі кореспонденту Укрінформу.

“Територія навколо Невицького замку була приватизована давно, і роками майже під стінами замку йшло будівництво великого відпочинкового комплексу “Верховина”. Але у вересні забудовник звів навколо території цього комплексу залізний паркан. Це сколихнуло громадськість, були заяви від обласної влади — але пройшов місяць, паркан навколо замку й далі стоїть, чого в принципі не може бути: такого прецеденту, щоб приватний власник перегородив доступ до історико-архітектурної пам'ятки національного значення, немає ніде в країні, я вже не кажу про Європу”, – зазначив Дзембас.

За словами науковця, питання паркана навколо Невицького замку треба розділити на дві частини. “По-перше, тут йдеться про доступ людей, туристів до історико-архітектурної пам'ятки. Паркан перекриває дорогу до замку, і тепер дістатися до нього можна хіба лісом, стрімким підйомом. Друге, про що треба говорити, — це захоплення частини території історико-архітектурної пам'ятки національного значення, якою є Невицький замок. Адже свого часу рішенням Ужгородського міськрайонного суду територію замку передали як безгосподарну споруду у власність Кам’яницької сільради. В той час було приватизовано землі навколо замку, це приблизно сім років тому, і почалося будівництво комплексу, очевидно, з порушеннями”, – додав Дзембас.

Паркан в лісі біля Невицького замку / Фото: Сергій Гудак

Дослідник наголосив, що паркан, який зараз установили навколо приватної території, заходить у межі замку, які задокументовано, також наявні наукові звіти досліджень та паспорт пам'ятки. Це — територія палісаду біля замку, вона має історичну цінність, там треба проводити розкопки, акцентував науковець.

Наразі з власником приватної території сісти за стіл перемовин не вдається, він не йде на контакт, каже Олександр Дзембас. (Спроби редакції зв'язатися з власником ТОВ "Верховина" Мирославом Гісемом також не мали успіху, втім, редакція чекає на коментар щодо цієї ситуації і готова опублікувати думку іншої сторони).

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“Шляхів виходу із ситуації — кілька. Перший — це поговорити із власником, домовитися про сервітут і знести паркан. У будь-якому випадку територія палісаду має бути звільнена, це однозначно. Якщо ні — то прокуратура і суди, іншого шляху немає”, – вважає дослідник.

За його словами, ситуація, що склалася наразі, фактично, це — захоплення території пам'ятки національного значення.

Невицький замок – напівзруйнований замок біля села Кам'яниця Ужгородського району Закарпатської області. Пам’ятка розташована на горі вулканічного походження заввишки 260 м над рівнем моря у вузькій долині річки Уж. Деякі дослідники вважають, що історія угорської захисної споруди на шляху до Київської Русі бере витоки ще в ХІІ ст. З 2006 р. в замку проводиться театралізоване свято весільних обрядів "Невицький замок — замок наречених".

Як повідомляв Укрінформ, наразі в Невицькому замку тривають роботи з відновлення вежі-донжону та часткової реставрації стін. Завершити реставраційні роботи мають у грудні. Проєктом заплановано відновлення вежі-донжону, візитівки Невицького замку, а також покрівлі на вежі біля входу до замку, та часткова реставрація стін. З державного бюджету на це виділили 9,2 млн грн.

Два тижні тому голова Закарпатської ОДА Олексій Петров заявив, що із власником приватної території біля Невицького замку обласна влада вестиме перемовини щодо укладання договору сервітуту, щоб забезпечити безперешкодний доступ до пам'ятки національного значення –Невицького замку – через територію ТОВ "Верховина". Щоправда, опісля не повідомлялося, чи відбулися ці перемовини і наскільки вдало вони пройшли.