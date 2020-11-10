Історичні маєтки Вінниччини популяризуватиме новий проєкт

У Вінниці презентували проєкт "Маєтки. Контури історії", присвячений архітектурним пам’яткам садибного будівництва області.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє департамент маркетингу міста та туризму Вінницької міськради у Фейсбуці.

"На території Вінниччини розташовано понад 150 маєтків кінця ХVIII – початку ХХ століття, але більшість із них у незадовільному стані, а деякі в найближчі роки можуть зникнути взагалі. Проєкт "Маєтки. Контури історії" має на меті привернути увагу широкого загалу до забутих архітектурних пам’яток садибного будівництва як зразків найвищого розквіту культури зазначеного періоду, до тривожного факту їх занепаду, руйнації на теперішній момент часу. Основне гасло проєкту: "Час зняти шари забуття", – розповіли ініціатори проєкту, який реалізується у межах грантової програми від Молодіжного банку ініціатив Вінниці.

Зазначається, що впродовж декількох місяців ініціативна група студентів Вінницького коледжу будівництва і архітектури КНУБА разом з кураторкою Юлією Лученко подорожувала Вінницькою областю, вивчаючи і документуючи архітектурні пам’ятки. В результаті подорожей створювалися візуальні матеріали, маршрути та оригінальні відеоролики, які вже скоро можна буде побачити в громадських місцях Вінниці та в онлайні.

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За словами директора департаменту маркетингу міста та туризму міськради Олександра Вешелені, увага туристів до архітектурної спадщини Вінниччини щороку зростає, і область закріплює за собою статус "палацового раю". Водночас значна частина цих об’єктів потребує великих капіталовкладень, а часто й негайного порятунку. І такі проєкти, як "Маєтки. Контури історії", здатні привернути увагу не лише туристів, а й інвесторів.

"Виграють саме ті, хто бере ініціативу в свої руки і власним прикладом показують цінність архітектурних перлин для нинішніх і майбутніх поколінь. Проєкт "Маєтки. Контури історії" має потенціал вплинути на значні аудиторії і закликати їх до конкретних дій – створити місцеву ініціативу, зібрати команду однодумців, зрештою, поїхати в нерозкручені місця і побачити на власні очі величні споруди нашого минулого", – зауважив Вешелені.

Презентацію організували в межах тематичного проєкту U7inema від U7 urban studio, реалізація якого здійснена за підтримки Вінницької міської ради.

Фото: Вінницька міськрада