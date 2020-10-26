Під час створення 3D-моделі Трахтемирівського півострова знайшли оборонні споруди та печеру

Експерти завершили збирання матеріалу для розроблення цифрової 3D-моделі поверхні землі в межах Державного історико-культурного заповідника «Трахтемирів».

Як передає Укрінформ, про це йшлося під час презентації результатів проєкту Українського культурного фонду «Трахтемирів-DIGITAL», повідомляє «Прочерк».

На 3D-моделі півострова зафіксовано, серед іншого, координати розташування археологічних об’єктів, яких тут близько 80.

«Така методика в археологічній та історико-охоронній діяльності застосовується в Україні вперше. Важливо, що проєкт реалізовано саме на Трахтемирівському півострові. Це – об’єкт величезної площі, і тут може бути представлено всю історію України – від найдавніших часів до сьогодення. Тут стояло давньоруське місто Заруб, тут був важливий центр українського козацтва, а під час Другої світової війни точилися масштабні й кровопролитні бої... Сподіваємося на створення тут єдиного музейного об’єкту. А пам’ятку такого масштабу не можна вивчати без дослідження ландшафту. Сам тамтешній ландшафт – важлива природна й історична пам’ятка», – наголосив директор ДІКЗ «Трахтемирів» Тарас Теліженко.

Як зазначив технічний керівник проєкту Олег Бурячок, під час сканування ландшафту за допомогою фотограмметрії (з квадрокоптера) і LIDAR-технології (з літальних апаратів) зробили цілу низку цікавих відкриттів. Зокрема, було знайдено невідомі раніше оборонні споруди літописного міста Заруб. А Тарас Теліженко під час однієї з експедицій у межах проєкту знайшов невідому раніше рукотворну печеру, яку в майбутньому досліджуватимуть науковці.

Представники заповідника наголосили, що всі роботи виконуються у суворій відповідності до законодавства і спрямовані, зокрема, на підтримку розвитку місцевої громади.

За словами наукового співробітника ДІКЗ «Трахтемирів» Дмитра Іванова, наразі сформовано 3D-моделі окремих частин півострова, триває робота зі створення єдиної моделі всього «Трахтемирівського кута». Попереду – науковий звіт і підготовка рекомендацій щодо застосування новітніх технологій для сканування інших історичних об’єктів.

За словами директора ДІКЗ «Трипільська культура» Владислава Чабанюка, цей заповідник також планує здійснити аналогічне дослідження на своїй території.

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У планах ДІКЗ «Трахтемирів» – активізація діяльності з охорони археологічних та історико-культурних пам’яток, проведення тематичних екскурсій для туристів, музейна діяльність. А найцікавіше – у Трахтемирові планується створити археологічний скансен – село-музей просто неба, яке відтворювало б побут наших далеких предків.

Водночас, як зазначив професор Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького Анатолій Чабан, перед заповідником «Трахтемирів» стоїть чимало інших важливих завдань: завершення юридичного оформлення своєї діяльності, копітка наукова робота з дослідження письмових джерел, правильна організація туристичної діяльності.

За тиждень результати проєкту «Трахтемирів-DIGITAL» презентують у Києві.

Фото з сайту procherk.info