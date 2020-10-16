Чортків роблять зручнішим для туристів

На трьох вулицях Чорткова, що на Тернопільщині, встановили нові туристичні вказівники з україно- та англомовними назвами локацій, які можуть зацікавити мандрівників.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Чортківської міськради.

Так, туристична навігація з’явилася на вулицях Степана Бандери, Шевченка й на Залізничній.

На вказівниках зображено назви туристичних цікавинок міста, а також відстань до них. Зокрема, на нові об’єкти для мандрівників потрапили залізничний вокзал, церква Вознесіння Господнього, костел Св. Станіслава, площа Ринок, годинникова вежа, церква Святої Покрови, Чортківський замок, будинок "Соколів", монастир сестер Милосердя, гімназія ім. М. Шашкевича, вілла Антіна Горбачевського, сквер Скорботи і Надії тощо.

Чортків – місто обласного значення (з 2013 року) в Тернопільській області України. Розташоване над річкою Серетом у південній частині галицького Поділля. У місті яскраво виражена центральна частина, де збереглися архітектурні та історичні пам'ятки, є три пам'ятки археології.

Фото: chortkivmr.gov.ua