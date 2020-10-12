Історичний фестиваль у Вінниці перейде в онлайн

Всеукраїнський фестиваль військово-історичної реконструкції "Вінниця – столиця УНР" цьогоріч відбудеться в онлайн-форматі й триватиме з 14 жовтня до кінця місяця.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці Visit Vinnytsia у Фейсбуці.

"Цього року Всеукраїнський фестиваль військово-історичної реконструкції "Вінниця – столиця УНР" трансформується в online-формат. Тож з 14 жовтня до 1 листопада долучайся до події, що пронизана темою української мрії про свободу. Шукай анонси щопонеділка на сторінці Центру історії Вінниці", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що фестиваль "Вінниця – столиця УНР" – одна з наймасштабніших подій на теренах Вінниці, яка щорічно збирає тисячі гостей з усіх куточків країни. На різних локаціях розгортаються видовищні реконструкції битв, унікальні виставки, лекції та майстер-класи, екскурсії, презентації книг та прем’єри фільмів.

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Під час Української революції 1917-1920 років Вінниця тричі ставала місцем перебування урядових структур УНР. Резиденцією Директорії був готель "Савой", що перетворило місто на фактичну столицю. Фестиваль, за задумом організаторів, відтворює дух тієї епохи на зламі та занурює в карколомну атмосферу буремних часів початку ХХ ст.