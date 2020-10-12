У Рівному на Покрову влаштують козацький фестиваль

У Рівному в середу, 14 жовтня, відбудеться традиційний фестиваль "Покровський вітер" із козацькими забавами.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці заходу в Фейсбуці.

"Незабаром Покрова, потрійне свято, і нас запитують – чи буде фестиваль? Так, буде. У середу, 14 жовтня, о 13:00 починаємо святкування. Як завжди, на козацькому таборі "Гайдамаки", – йдеться в повідомленні.

За словами організаторів, цьогоріч фестиваль не буде таким масштабним, як у попередні роки – через карантинні заходи. Однак він збере вихованців шкіл національних бойових мистецтв – спасу і бойового гопака – та їхніх батьків, а також усіх, хто хоче взяти участь у козацьких забавах.

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У програмі свята також – показові виступи, катання на конях, атракціони і козацький куліш. "Родзинкою" заходу стане лава.

"Якщо зберуться справжні чоловіки – то і лаву проведемо. Якщо ж справжніх чоловіків не знайдеться, то завжди є справжні жінки – вони уже давно просяться в лаву. І для них буде лава за дещо іншими правилами. З вас – гарний настрій і зручний одяг", – додали організатори.

Фестиваль відбудеться за підтримки управління у справах молоді та спорту Рівненської ОДА.