Хмельницький запрошує на фестиваль повсталого духу

У Хмельницькому до Дня захисника України, 14 жовтня, відбудеться ІІ Фестиваль повсталого духу «Лицарський хрест».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал «Є».

Зазначається, що цього дня на майданчику перед кінотеатром ім. Шевченка організують низку тематичних локацій. Розпочнуть вони діяти о 13-й годині.

За словами організаторів, планується святкова концертна програма, мінічемпіонат з розбирання зброї, благодійний лезетраг, цікаві майстерки та освітній проєкт «Воїн». Також на території фестивалю діятиме містечко українського добровольця.

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З 15-ї години біля кінотеатру Шевченка влаштують літературно-акустичний концерт.

Як відомо, Лицарський Хрест, або Хрест Бойової Заслуги — найвища військова нагорода Української повстанської армії і Української головної визвольної ради. Присвоювалася воякам УПА і цивільним особам, які відзначилися в особливий вояцький спосіб, або тим воякам і цивільним особам, які, виконуючи свої обов'язки, відзначилися чи загинули в бою. Саме на честь цієї нагороди названо фестиваль.

Фото: сторінка фестивалю у Фейсбуці