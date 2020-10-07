У Кривому Розі з'явилася алея сакур

У Кривому Розі на набережній парку імені Богдана Хмельницького висадили алею сакур – загалом понад 100 дерев.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у пресслужбі ПрАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", яке підтримало ініціативу місцевої жительки Поліни Чигрін.

"Під час однієї з сімейних прогулянок набережною парку ім. Б. Хмельницького у мене виникла ідея, як можна зробити це місце ще більш привабливим. Сакура – дуже красиве дерево. Для нашої місцевості – незвичайне, але вирощене в Україні. Воно цвіте навесні, наприкінці квітня. Але і влітку буде добре прикрашати набережну завдяки багряно-червоному листю", – розповіла автор ініціативи, переможець соціально-екологічного проєкту "Екомісто" від АрселорМіттал Кривий Ріг Поліна Чигрін.

Як зазначили на підприємстві, яке виділило майже 90 тис. грн на закупівлю 114 саджанців сакур, проєкт "Екомісто" стартував наприкінці 2019 року. Його мета – підтримка соціально-екологічних ініціатив жителів Кривого Рогу в сфері благоустрою та озеленення міських територій, ресурсозбереження та раціонального використання відходів. У процесі конкурсного відбору – відкритого онлайн-голосування та захисту перед експертами – обрали найкращі ініціативи, які отримають грошові гранти на реалізацію.

"Створення алеї сакур – це приклад того, як… люди можуть самостійно брати участь у покращенні міста. Обирати ті ідеї, які здатні принести найбільшу користь мешканцям у місцях їхнього безпосереднього проживання", – зазначив менеджер з планування і контролю адміністрації з фінансів АрселорМіттал Кривий Ріг, член журі проєкту Сергій Кабак.

Загалом на реалізацію ініціатив містян – переможців проєкту "Екомісто" – заплановано витратити 1 млн грн.