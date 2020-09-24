На Закарпатті анонсували перший Карпатський гірський кінофестиваль

Перший Карпатський гірський міжнародний кінофестиваль відбудеться з 1 до 10 жовтня 2020 року в Ужгороді. Глядачам презентують ігрові та документальні короткометражні фільми про гори.

Як передає Укрінформ, про це повідомляють організатори заходу в Фейсбуці.

“Перший Карпатський гірський міжнародний кінофестиваль (CMIFF) відбудеться з 1 до 10 жовтня 2020 року в місті Ужгород, культурному та адміністративному центрі Закарпатської області. Це — свято кіно і відеоконтенту про гори, професійний майданчик, де зустрічаються кінематографісти з усього світу. Унікальна фестивальна атмосфера для натхнення шанувальників гір та всього, що з ними пов’язано”, в – йдеться в повідомленні.

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Фестиваль стартує у перший день жовтня у Відкритому офісі ОДА в історичному центрі Ужгорода о 18-й годині. В різні дні на глядачів чекають фільми з конкурсної та позаконкурсної тематики ігрових та документальних короткометражних фільмів про гори.