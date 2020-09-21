Франківськ влаштує тиждень безкоштовних екскурсій до Дня туризму

Івано-Франківськ з нагоди Дня туризму проведе тиждень безкоштовних екскурсій. Через карантинні обмеження на кожну подорож реєструють до 10 осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Управління економічного та інтеграційного розвитку Івано-Франківської міської ради в Фейсбуці.

«Щороку 27 вересня відзначається Всесвітній день туризму. З цієї нагоди відділ міжнародних зв’язків, туризму та промоції міста підготував для вас серію різних за тематикою екскурсій Івано-Франківськом, адже в своєму місті теж можна і навіть потрібно іноді побути туристом. У зв’язку з карантинними обмеженнями кількість учасників має бути не більш ніж 10 осіб», – йдеться в повідомленні.

За їхньою інформацією, планують провести п’ять екскурсій, щодня з 22 вересня. Розпочнуть з «Вечірніх вогнів Івано-Франківська». Також серед запропонованих тем «Івано-Франківськ під мікроскопом», «Легенди старого Станіславова», «Від «сонячного» Станіславова до «темного» Івано-Франківська» та «Романтичний Івано-Франківськ».

Усіх охочих стати екскурсантами у ці дні просять зареєструватись за допомогою Google-форми якнайшвидше і не забути з собою в подорож захисну маску.