Реставрацію Невицького замку планують завершити до грудня

Реставрацію Невицього замку в Ужгородському районі мають завершити до кінця року. Проєктом заплановано відновлення двох веж замку, а також часткова реставрація стін. З державного бюджету на це виділили 9,2 млн грн.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомив перший заступник голови Закарпатської ОДА Олег Коцюба.

“Реставрацію Невицького замку на Ужгородщині мають завершити до кінця року, у грудні. Проєктом заплановано відновлення вежі-донжону, візитівки Невицького замку, а також відновлення покрівлі на вежі біля входу до замку, та часткову реставрацію стін. З державного бюджету на це виділили 9,2 млн грн”, – повідомив Коцюба.

За його словами, тендер щодо цього проєкту оголосили в березні, реставраційні роботи розпочалися в липні. Виконує роботи місцевий підрядник.

Реставрація Невицького замку / Фото: Сергій Гудак, Укрінформ

“На жаль, цей проєкт не зможе вирішити всіх проблем Невицького замку, тому ми подали цей замок на ще декілька проєктів. Те, що виконується наразі, – це порятунок замку в авральному порядку”, – зазначив він, висловивши сподівання, що пам’ятку вдасться включити до культурного "Великого будівництва".

Наразі до списку об'єктів культурного "Великого будівництва" від області подали Ужгородський замок, будівлю Закарпатської обласної філармонії та 4 дерев'яні церкви.

Як повідомляв Укрінформ, Невицький замок — пам'ятка архітектури національного значення, датована ХІІІ ст. Розташована в селі Кам'яниця Ужгородського району на Закарпатті. Замок пов'язують з легендарним родом графів Другетів, які володіли Закарпаттям у Середньовіччі. У 1644 році замок зруйнували під час релігійних воєн. У 2018 році на Невицькому замку впала центральна вежа-донжон, яка перебувала в аварійному стані.