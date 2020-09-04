«Коломийські представлення» перенесли на грудень

У Коломиї, яка з 24 серпня перебуває у «червоній» зоні епідеміологічної небезпеки, фестиваль «Коломийські представлення» перенесли з вересня на грудень.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив Коломийський міський голова Ігор Слюзар.

«Через карантинні обмеження фестиваль «Коломийські представлення» перенесено на грудень», – зазначив Слюзар.

У Коломийському театрі підтвердили, що фестиваль, який планували провести 6 вересня, перенесли ближче до дня Святого Миколая, який відзначають у грудні. Наразі в театрі жодних вистав не проводять. Програми «Коломийських представлень» поки немає.

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Всеукраїнський театральний фестиваль «Коломийські представлення» започаткували 2008 року, з 2010 року його проводять щорічно у форматі сценічних першопрочитань в Коломийському академічному обласному українському драматичному театрі імені Івана Озаркевича. За весь цей час на фестивальній сцені своє сценічне мистецтво представили близько 40 театрів з України, Польщі та інших країн світу. Глядачі мали можливість побачити понад 100 різноманітних та різножанрових вистав. Програму фестивалю традиційно складає Експертна рада. Свого часу до неї входили Ада Роговцева, Федір Стригун, Іван Гаврилюк та інші відомі українські актори та режисери.

Як повідомляв Укрінформ, з 31 серпня до «червоної» зони епідеміологічної небезпеки увійшли міста Івано-Франківськ, Калуш та Коломия, Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області.