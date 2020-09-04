Чартерний ГогольTrain прибув до Херсона

Херсон зустрів ГогольTrain – поїзд, в якому прибули учасники та організатори мультидисциплінарного фестивалю сучасного мистецтва GogolFest DREAM, що вперше відбудеться у місті з 4 до 6 вересня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє офіційний сайт Херсонської ОДА.

«ГогольTrain – унікальне арт-явище в українському культурному просторі. Це окремий чартерний потяг, який сьогодні зранку привіз до Херсона на фестиваль учасників та організаторів GogolFest DREAM», – йдеться у повідомленні.

Зустрів ГогольTrain голова ОДА Юрій Гусєв. Він наголосив, що фестивалю такого рівня в області до цього ще не проводилося. Як зазначається, очільник області переконаний, що фестиваль стане традиційним для Херсонщини.

Як повідомляють в ОДА, вчора ввечері з Києва поїзд проводжав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, а міністр інфраструктури Владислав Криклій та генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський передали марки «Краса і велич України», на яких зображені мальовничі куточки Херсонщини.

Вже сьогодні на пероні залізничного вокзалу в Херсоні директор ГогольFest Максим Демський передав Юрію Гусєву ці поштові марки.

Гранд-відкриття фестивалю відбудеться сьогодні о 21:00 на Трофейному мосту в Гідропарку. Відкриватиме ГогольFest на Херсонщині перформативний концерт «І корабель пливе» від режисера Влада Троїцького за участю легендарного гурту «ДахаБраха».

«ГогольFest – це неймовірний фестиваль, який особливий тим, що він поєднує в собі різні мистецькі течії. Дуже круто, що ГогольFest усе-таки відбувається, навіть у таких карантинних умовах. Сподіваємося, що фестиваль буде з надзвичайною публікою, неймовірними подіями та дуже цікавими локаціями», – розповів учасник гурту «ДахаБраха» Марко Галаневич.

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Зазначається, що в умовах карантину від відвідувачів фестивалю вимагатимуть дотримання протиепідемічних норм.

Як повідомляв Укрінформ, у Херсоні журналістам під час престуру показали кілька локацій та закулісся Міжнародного мультидисциплінарного фестивалю сучасного мистецтва ГогольFest, що відбудеться у місті 4-6 вересня. Один із його концертів глядачі зможуть побачити лише з човнів, інший – з балконів готелю. Також серед локацій – Херсонський академічний музично-драматичний театр ім. Куліша та креативний простір Urban CAD.

Фото: Херсонська ОДА