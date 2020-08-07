Укрзалізниця збільшила час стоянки потяга на гірському курорті Кваси

Поїзд сполученням Харків – Рахів відтепер стоятиме на станції в курортному гірському селі Кваси на Закарпатті на 2 хвилини довше, ніж раніше.

Як передає Укрінформ, про це у своєму Фейсбуці написав голова Закарпатської ОДА Олексій Петров.

"Рівно на дві хвилини довше – чотири хвилини стоятиме потяг Харків – Рахів на станції "Кваси". Враховуючи ще так звані резервні хвилини, відтепер усі туристи, особливо похилого віку, зможуть спокійно здійснити посадку та висадку", – повідомив Петров.

Чиновник наголосив, що подовження часу зупинки поїзда – це те, чого просили туристи, місцева громада, власники санаторіїв та садиб.

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"Це було надзвичайно важко зробити, бо заради цих двох хвилин "Укрзалізниця" "перекроїла" рух потягів по всій Україні", – зазначив Петров.

Село Кваси розташоване в Рахівському районі Закарпаття. Розміщене на висоті 580 метрів над рівнем моря. Поруч із Квасами – найвищі гірські вершини України – Говерла та Петрос, неподалік розташований гірськолижний курорт Драгобрат. Село відоме мінеральними джерелами, їх тут майже сотня. У Квасах розміщено санаторій "Гірська Тиса", що спеціалізується на лікуванні периферичної нервової системи та опорно-рухового апарату. Поряд із Квасами є водоспад Труфанець – найвищий водограй на Закарпатті – 36 метрів.

Фото: EugeneB, Вікіпедія