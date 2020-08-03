На Житомирщині з’явився 100-метровий "поетичний" мурал

У селі Немиринці на Житомирщині намалювали мурал завдовжки 100 метрів за мотивами поезії Лесі Українки та Ліни Костенко.

Як повідомляє Укрінформ, про це інформує Житомирський обласний туристичний інформаційний центр у Facebook.

"На Житомирщині створили 100-метровий мурал за мотивами "Лісової пісні" Лесі Українки та поезії Ліни Костенко… Мурал можна побачити у селі Немиринці Ружинського району", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що мурал створили учні місцевої школи разом із командою художниці Анастасії Сладковської.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Анастасія Сладковська презентувала у Житомирі 20-метровий мурал про кохання.

Фото: @zhtic