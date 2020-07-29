Петриківка і амури: у центрі Житомира з'явився 20-метровий мурал про кохання

У Житомирі на пішохідній вулиці Михайлівській у дворі кінотеатру ім. І. Франка з’ явився мурал про кохання, зображений на стіні довжиною 20 метрів.

Про це повідомляє кореспондент Укрінфому.

«Це мурал про кохання. Тут намальовані два амури, які символізують кохання. Михайлівською часто ходять пари закоханих, сім’ї, тому й хотілося створити його у позитивній тематиці. Це мій стиль, у якому малюю, тобто гіперболізовані елементи петриківського розпису», - розповіла художниця Анастасія Сладковська.

За словами авторки муралу, ідея розмалювати стіну з великим банером у дворі кінотеатру ім. І. Франка виникла в неї ще торік. Утім, ні підтримки, ні погодження вона не отримала. Не так давно у Facebook з’явився допис про те, що стіна потребує, аби її прикрасили, на що погодилася Сладковська.

Створення муралу тривало 3 тижні, на що пішло 10 літрів фарби і близько 40 балонів (фарби).

Художниця каже, що стіну розмальовувала сама. Всі роботи профінансував власник одного з місцевих ресторанів.

Наразі у Житомирі є 5 муралів, які створила Анастасія Сладковська. Авторка ділиться, що має нові ідеї, але чекає на погодження для розпису стіни і шукає спонсорів.