Петриківка і амури: у центрі Житомира з'явився 20-метровий мурал про кохання
Про це повідомляє кореспондент Укрінфому.
«Це мурал про кохання. Тут намальовані два амури, які символізують кохання. Михайлівською часто ходять пари закоханих, сім’ї, тому й хотілося створити його у позитивній тематиці. Це мій стиль, у якому малюю, тобто гіперболізовані елементи петриківського розпису», - розповіла художниця Анастасія Сладковська.
За словами авторки муралу, ідея розмалювати стіну з великим банером у дворі кінотеатру ім. І. Франка виникла в неї ще торік. Утім, ні підтримки, ні погодження вона не отримала. Не так давно у Facebook з’явився допис про те, що стіна потребує, аби її прикрасили, на що погодилася Сладковська.
Створення муралу тривало 3 тижні, на що пішло 10 літрів фарби і близько 40 балонів (фарби).
Художниця каже, що стіну розмальовувала сама. Всі роботи профінансував власник одного з місцевих ресторанів.
Наразі у Житомирі є 5 муралів, які створила Анастасія Сладковська. Авторка ділиться, що має нові ідеї, але чекає на погодження для розпису стіни і шукає спонсорів.