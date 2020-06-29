У Львові відкрили мурал, присвячений пам’яті Василя Сліпака

У понеділок, 29 червня, в четверту річницю від дня смерті українського соліста Паризької національної опери, волонтера, учасника бойових дій на Сході України Василя Сліпака на вулиці Дорошенка у центрі Львова відрили мурал із його зображенням.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Наше основне завдання, щоб глядач відкрив для себе меседж: тут поєднані дві особи Василя - воїна та митця. Звичайно, перша – більша, бо вона в контексті сирої землі, це останній його бій, підсвічений сценічними софітами», - зазначив Святослав Владика, керівник групи митців «Sacred Universe», що працювала над проєктом.

У Львові відкрили мурал, присвячений Василю Сліпаку/ Фото: Маркіян Лисейко

За його словами, це третій мурал, створений у межах проєкту «Генії мікрорайонів». Загалом їх планується шість.

Мурал називається «Наш Сліпак — вічний міф». На війні у Василя був позивний «Міф», скорочено від Мефістофель, з опери "Фауст". Арія Мефістофеля була улюбленою у Сліпака, і він часто її виконував.

Як зазначив міський голова Львова Андрій Садовий, мурал має подвійне значення: по-перше, це монументальне мистецтво, а з іншої сторони – це естетичний вигляд міських будівель та благоустрій міста.

На відкритті муралу виступила Львівська державна академічна чоловіча хорова капела «Дударик», вихованцем і гордістю якої був Сліпак.

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Як повідомлялося, оперний співак Василь Сліпак багато років жив і працював у Франції, в паризькій опері. З початком війни на Донбасі повернувся в Україну, пішов добровольцем на фронт у 2015 році. 29 червня 2016 року брав участь у звільнені одного з сіл на Донеччині, де і був вбитий ворожим снайпером. Похований на Личаківському цвинтарі у Львові.

Сліпак - кавалер ордена «За мужність» І ступеня, Герой України, кавалер ордена «Золота Зірка»