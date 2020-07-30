На Херсонщині готують "ШевченкоФест 2.0 "

У Херсонській області до Дня Незалежності планують провести "ШевченкоФест 2.0 ".

Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОДА.

"Сьогодні на зустрічі з головою облдержадміністрації Юрієм Гусєвим організатори фестивалю розповіли, що цього року вони планують провести "ШевченкоФест 2.0 " до Дня Незалежності України, 24 серпня", – йдеться в повідомленні.

Очільник Херсонщини Юрій Гусєв підтримав ідею проведення заходу, але з обов'язковим дотриманням карантинних вимог.

За словами організаторки "ШевченкоФест 2.0", керівниці обласного Палацу молоді і студентів Олени Звягіної, цьогоріч на рок-фестиваль завітають музичні гурти з багатьох українських міст: Хмельницького, Львова, Дніпра, Харкова та інших.

Директор Департаменту реалізації гуманітарної політики ОДА Михайло Линецький повідомив, що кошти на організацію заходів, пов'язаних з проведенням фестивалю, вже передбачені в бюджеті.

Крім цього, впродовж дня поблизу ККЗ "Ювілейний", де власне проходитиме фестиваль, працюватимуть фудкорти, повністю адаптовані до умов карантину. Також організатори планують встановити екрани, на яких показуватимуть анімаційні мультфільми про історію України.

"ШевченкоФест 2.0" – перший південний фестиваль, який поєднує музичні традиції часів Кобзаря та сучасну рок-музику. Вперше захід відбувся в Херсоні в травні минулого року.