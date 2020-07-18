Киянам на замітку: 7 локацій для відпочинку лиш за пару годин їзди

Розкішні замки, «кінематографічний» кар’єр і дика природа мов на долоні – усе це зовсім близько. Не полінуйтеся, і ви на кілька годин забудете про COVID

Карантинні обмеження активізували внутрішній туризм – це аксіома. Її днями підтвердили у компанії Google Україна. “В Україні, як і в усьому світі, люди шукають місця для відпочинку ближче до дому”, – не відкриває Америки менеджер зі зв'язків з громадськістю Google Україна Євгеній Качалін.

Те, що особливо популярними стають локальні мандрівки, підтверджують і численні дописи в соцмережах з хештегом #МандруйУкраїною. Для киян, які стомилися від метушні, це зараз особливо актуально. Відтак Укрінформ поцікавився у людей, які своє життя пов’язали з мандрівками, – за яким небанальним маршрутом можна поїхати з Києва? Виявилося, що цікаві місця у нас практично під носом – за пару годин їзди на авто.

Житомирщина: замок Радомисль, Коростишівський кар’єр і Дім рибалки

Тревел-блогерка Ірина Журавель радить вирушити в напрямку траси Київ-Житомир – спочатку відвідати замок Радомисль, а потім заїхати в Коростишівський кар’єр. Замок, а точніше цілий історико-культурний комплекс, розташований усього за 86 км від Києва і поки не став заїждженою туристичною локацією. Сам замок повністю реконструйований з відновленням автентичних інтер’єрів 17-19 століття. Музей налічує понад 5 тисяч образів і скульптур, створених у 16-20 століттях у різних куточках України – від Закарпаття до Слобожанщини.

Замок Радомисль

Будівля замку зведена на місці “папірні” – укріпленої фабрики з виробництва паперу для друкарні Києво-Печерської Лаври. У 2012 році тут відновили лінію виробництва паперу за технологією 16-17 століття. Екскурсія музеєм ікони та майстер-шоу в папірні коштує 150 гривень для дорослих і 70 гривень для дітей і студентів. Також є зала, де проходять концерти класичної, вокальної, камерної, народної і джазової музики, обрядова зала для весіль і церемоній, трапезна і ще – готельні апартаменти (щоправда, ціни тут кусаються – від 3500 гривень за ніч). Довкола замку можна прогулятися красивим ландшафтним парком із двома водоспадами, а також островами на озерах та рідкісними рослинами.

Коростишівський кар'єр

Щоб обійти територію, достатньо буде трьох годин, тож якщо захочеться більше вражень, можна відвідати Коростишівський кар’єр. Для цього треба лиш проїхатися трохи далі в бік Житомира, і всього за 100 кілометрів від Києва відкриється красивий вид з високими гранітними скелями і чистим озером бірюзового відтінку, оточеним хвойним лісом. Висота скель сягає 10 метрів, а глибина озера – 20 метрів. Нерідко сюди приїздять на ночівлю з палатками, аби полазити по скелях і влаштувати пікнік на природі. Такий пейзаж нерідко приваблював знімальні групи – тут знімалися кадри для серіалів “Відьма”, “Нюхач” і фільму-фентезі “Сторожова застава”.

Будиночок Рибалки

Також у Житомирській області тревел-блогерка Христина Жук радить звернути увагу на будиночок Рибалки на “Острові кохання”, що у Бердичеві. Острів створений штучно посеред ставка в 1970 році, а у 80-х роках тут збудували будиночок, що слугував рибалкам для відпочинку та схову від дощу. Зараз сюди часто приїздять, аби зробити красиві фотографії, особливо після того, як будиночок запримітили кінематографісти. Саме тут знімали частину кадрів для художнього серіалу «Мольфар», створеного студією «1+1». За задумом творців серіалу, у цьому будинку проживав мольфар – земний маг, що володіє здатністю лікувати словом. Дістатися до його будинку можна лише за допомоги слуги, який перевозить відвідувачів на човні. А ще тут на пісню «12 обезьян» знімав свій кліп гурт BRUTTO (Білорусь).

Чернігівщина: сплави на байдарках, розкішні палаци і парки

Директор Центру розвитку туризму Володимир Царук для вікенд-відпочинку радить їхати на Чернігівщину – тут знайдуться варіанти для відпочинку на будь-який смак. Наприклад, трохи більше ніж за 60 км від Києва, у Козелецькому районі, розташований парк дикої природи “Беремицьке”. Із 2017 тут працюють над відродженням первісної природи, притаманної чернігівському Поліссю у V-X сторіччях. У Європі це називають принципом так званого “ревайлдингу” – це природоохоронна ідеологія, що популяризує створення природних парків, де відбувається повне відновлення природної екосистеми.

Парк "Беремицьке" / Фото: Чернігівщина туристична

У парку “Беремицьке” мешкають величезні білі воли, лосі, олені, косулі, лані, муфлони, вепри, десятки видів птахів, дикі кішки. Також тут є міні-зоопарк з найменшими у світі свійськими тваринами – малесенькими свинками (міні-піги), корівками породи декстер, сицилійськими осликами, кониками фалабелла й камерунськими кізочками. Це чудовий варіант для тих, хто хоче опинитися в серці дикої природи – для відвідувачів тут прокладені три туристичні маршрути через балки, яри, рівнини. Комплексний білет з пішою екскурсією тут коштує 150 грн для дорослих і 120 грн для дітей. Але можна взяти на прокат велосипед (200 грн за 2 години) або навіть прокататися на конях (400-600 грн залежно від маршруту).

Десною на байдарках

Любителям іще активнішого відпочинку Володимир Царук пропонує вирушити у сплав Десною на байдарках. Красиві пейзажі та відпочинок від міської метушні будуть забезпечені. У Києві таку атракцію пропонують чимало компаній – вона підійде навіть для новачків, адже включає супровід інструктора та оренду спорядження, а подекуди навіть і харчування. Вартість такого туру коштує від 550 гривень (за день без харчування) до 1750 гривень (за 2 дні з 3-разовим харчуванням, орендою палатки й іншого спорядження).

Батурин

На Чернігівщині знайдуться і мегацікаві локації для тих, хто любить відвідувати історичні місця. Приміром, тут розташована колишня гетьманська столиця – Батурин, де гетьманували Іван Самойлович, Іван Мазепа, Пилип Орлик, Кирило Розумовський. Обов’язково варто подивитися Батуринську фортецю, яка охороняла резиденцію гетьманів, розкішний палац Кирила Розумовського (з залом, де виставлена шабля гетьмана), будиночок генерального судді Війська Запорозького Кочубея, що зберігся донині з 16 століття, оточений 500-літніми дубами.

Качанівка / Фото: Чернігівщина туристична

Варто відвідати і знамениту Качанівку, де розташований палацово-парковий комплекс Тарновських (козацько-старшинський рід меценатів). У палаці, що збудований ще 1771 року, зупинялися Михайло Глінка, Ілля Рєпін, Микола Гоголь, Марко Вовчок, Михайло Врубель, Карл Брюллов, Тарас Шевченко. А Качанівський парк, площею 560 га, виплеканий трьома поколіннями Тарновських, є одним із найбільших пейзажних парків не лише в Україні, а й у Європі.

Що ж, тепер, аби тільки погода не підвела, і можна вирушати!

Юлія Горбань, Київ