У Харкові влаштують фестиваль креативних індустрій

У Харкові впродовж 17-18 липня триватиме фестиваль креативних індустрій "CreateKharkivFest" із дискусійними панелями, показами й концертами.

За інформацією пресслужби Харківської міської ради, до участі в заході, що відбудеться в Харківському національному університеті ім. Каразіна, запрошуються представники творчих професій, бізнесу, жителі та гості міста.

Як повідомила начальник управління інноваційного розвитку та іміджевих проєктів Харківської міськради Вікторія Грецька-Миргородська, фестиваль об'єднає різні сфери життя міста, зокрема культуру, творчість та інновації. Його мета – формування і розвиток сектора креативних індустрій, а також залучення інвестицій у цю сферу.

У програмі заходу – дискусійні панелі із зарубіжними гостями і відомими харків'янами, підписання меморандуму про намір створення кластера креативних індустрій, модні покази, концерт за участю симфонічного оркестру, хору та солістів Харківського театру опери та балету ім. Н. В. Лисенка.

Фестиваль транслюватиметься на Youtube-каналі "CreateKharkiv". Також усі охочі зможуть поставити запитання на Telegram-каналі заходу @LetsCreateKharkiv.

Зазначається, що 17 липня фестиваль проходитиме у Колонній залі Північного корпусу Харківського національного університету ім. Каразіна, а 18 липня – на території Ботанічного саду університету.