Цьогорічний "Бандерштат" вирішили діджиталізувати

Фестиваль українського духу "Бандерштат", який традиційно проводиться на Волині влітку, цього року відбудеться в онлайн-форматі.

Про це повідомляється на сторінці заходу в Facebook.

"7-9 серпня відбудеться найбільш діджиталізований Бандерштат за усі 14 років проведення фесту! Побачимося на цифрових платформах у безпечному онлайн-форматі. У такий спосіб ми продовжуємо багаторічні фестивальні традиції, а також не зраджуємо цінностям Бандерштату. Ми сподіваємося, що ви підтримаєте наше надважке рішення. Із зрозумілих причин ми не можемо наражати на ризик таку кількість людей, проводячи захід у традиційному форматі", – йдеться в повідомленні.

На відвідувачів онлайн-фестивалю чекають насичена музична програма, гутірки з лідерами думок, перегляд українського кіно, контент для дітей, спільні спортивні активності, вікторини, патріотичний флешмоб.

Крім того, організатори обіцяють презентувати новий мобільний додаток фесту і зробити подарунок Луцьку.

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Фестиваль українського духу "Бандерштат" проводитиметься у вільному доступі й відбудеться за підтримки Українського культурного фонду.

Квитки, придбані на цьогорічний захід, залишаться дійсні на 2021 рік.

"Наступного літа ми зустрінемося 6-8 серпня. Про механізм повернення квитків ми повідомимо додатково, але, за можливості, просимо підтримати улюблений фест і зберегти квиток до наступного літа. Інвестиції в майбутнє – завжди гарна ідея", – підкреслили організатори.