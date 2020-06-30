У Чернігові на Івана Купала влаштують містичне шоу

У Чернігові 6 липня свято Івана Купала відзначать масштабним театралізованим шоу "Цвіт папороті" в Центральному парку культури та відпочинку.

Про це повідомляє Управління культури та туризму Чернігівської міської ради на сторінці в Facebook.

"У нас будуть як традиційні персонажі – закохані, батьки, чорти, водяник, так і незвичні, наприклад, відьма й циганка. "Фішка" нашого проєкту в його театралізації – це не концерт з конферансом, а повноцінне сюжетне дійство, із якісним сценарієм, сценографією, танцями, піснями. Це, швидше, схоже на такий етномюзикл, де переплітаються фольклорні мотиви й елементи твору Лесі Українки "Лісова пісня", – розповів режисер-постановник вистави – заслужений артист України Олексій Биш.

У проєкті під назвою "Цвіт папороті" задіяна майже сотня артистів Міського Палацу культури імені В'ячеслава Радченка. Репетиції вже стартували.

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Глядачам обіцяють усе, що ті люблять: фолк, містику, кохання, стрибки через ватру й зіркових учасників: фолк-гурт "Калита", етноансамбль "Сіверяни", театр танцю "Слов’яни", балет, танцівники "Дружби", зразкова спортивно-циркова студія "Тріумф" і танцювальний колектив "Бродвей". Також задіяні й відомі солісти-виконавці.

Як повідомили організатори, шоу триватиме 2 години.