На Закарпатті розквітли лавандові поля

Поблизу міста Перечин Закарпатської області розпочалося масове цвітіння лаванди.

Побувати на фіолетових полях, влаштувати фотосесії серед квітів та дегустації продукції з лаванди туристів запросило фермерське господарство "Лавандова гора" на своїй сторінці в Facebook.

"Дозволяється гарно, культурно проводити час, насолоджуватися цвітінням лаванди, отримувати позитив та незабутні емоції, а також безкоштовно продегустувати нашу продукцію", – сказано у повідомленні.

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Загальна площа полів, засіяних не лише лавандою, – 78 гектарів.

На офіційному сайті господарства серед його продукції вказано лавандовий конфітюр, лавандовий сироп, лавандовий сир, набори приправ, солодощі, лавандовий чай тощо.

Зазначається, що відвідування "Лавандової гори" можливе лише за попереднім бронюванням. Квиток коштує 100 гривень з особи за годину перебування для груп від 5 осіб (якщо група менше 5 людей – вартість 500 гривень), за умови фотографування лише власними телефонами. Професійні фотосесії для груп до 5 осіб коштують 950 гривень за годину. Дегустація продукції включена у вартість квитка.

Фото: Maria Sabo, Lavandova Gora