Замки Тернопільщини запрошують туристів

Новий туристичний сезон відкрили давні фортеці області, але з карантинними застереженнями

Приблизно тиждень тому свої двері для туристів відкрив Національний заповідник «Замки Тернопілля», до складу якого входять одинадцять старовинних замків області. Всі вони сьогодні готові радо приймати відвідувачів.

СЕЗОН ПОЧАВСЯ НА МІСЯЦЬ ПІЗНІШЕ

Про це кореспонденту Укрінформу розповів генеральний директор Національного заповідника «Замки Тернопілля» Анатолій Маціпура.

«Зі зрозумілих причин цьогорічний туристичний сезон, по суті, відкрили на місяць пізніше, без масового фестивалю чи проведення історичних реконструкцій боїв за Збаразький замок, які традиційно проводили на замковій території. Практично, до приймання туристів готові усі фортифікаційні та сакральні споруди, які входять до складу нашого заповідника із певними карантинними застереженнями. Йдеться про індивідуальні відвідини пам’яток історії й культури та невеличкі, до 10 осіб туристичні групи й екскурсії. Напередодні сезону за «круглим столом» зустрілися із представниками обласного управління з туризму і туроператорами, де обговорили специфіку цьогорічної співпраці в умовах карантину», – розповів Анатолій Маціпура.

За його словами, у заповіднику розробили низку нових проєктів, які зацікавлять потенційних відвідувачів замків.

«На залишках Старозбаразького замку XIV століття та оборонної церкви Преображення Господнього, збудованої поблизу в 1600 році, задумали створити палеоскансен (палеонтологічний музей під відкритим небом, – ред.) та музей дерев’яного зодчества під відкритим небом, на горах Княжа та Монастирок, провести відновлення й реконструкцію монастиря Святого Онуфрія, датованого XIII століттям. А у Вишневецькому палацо-парковому комплексі XIV-XVIII століть діятиме культурно-туристичний центр, вже функціонує картинна галерея, створюємо мистецьку майстерню, а в планах – музей-студія народного художника України Івана Марчука», – продовжує Анатолій Маціпура.

Він також розповів про те, що невдовзі зможуть побачити туристи в інших історичних локаціях, які підпорядковані заповіднику.

«У Скалатському замку, де вже діють експозиційні зали, у тому числі й зал археології, хочемо пристосувати дві замкові вежі під нові експозиційні зали туристичного готельного комплексу, а на замку в Теребовлі думаємо відновити дві вежі, зробити перекриття, відкрити для туристів археологічний музей із відділами зброї з пороховою вежею і стрілецьким тиром. У наших планах – і готельно-туристичний комплекс із музеєм пивоваріння Тернопільщини, що діятиме у Микулинецькому замку», – розповів генеральний директор Національного заповідника «Замки Тернопілля» Анатолій Маціпура.

Як вважають у заповіднику, цікавими для туристів будуть відтворення історично-побутового середовища у Золотопотіцькому замку із «миттям золота» на річці Золота Липа із туристичними сплавами, історичні турніри у Язловецькому замку, створення спортивно-туристичного центру дельтапланеризму та екстремального туризму при фортеці XVII століття у Підзамочку.

Водночас, як каже Анатолій Маціпура, у реалізації задуманого існує низка перепон. Скажімо, щоб зробити тільки ескізний проєкт для Золотого Потоку, треба щонайменше 200 тис. грн, а вже робочий проєкт – то ще 1 млн 700 тис. грн. І сам процес реставрації, відновлення – не тільки дороговартісний, але й тривалий.

Дозвільна система – недосконала, заплутана, треба пройти низку організацій, аби лише розпочати реконструкцію якогось куточка замку. І такі перепони існують десятиліттями, що, безумовно, не сприяє адаптації давніх історичних споруд під туристично-екскурсійні об’єкти.

ЛЮДИ СКУЧИЛИ І ГОТОВІ ЙТИ ЗА ЕМОЦІЯМИ

Ситуацію із відвідинами тернопільських замків і мальовничих куточків краю кореспонденту агентства прокоментувала й одна з найкращих екскурсоводів Західної України, краєзнавець Оксана Ленчук.

«Так, усі телефонують, запитують, але проводити екскурсійні мандрівки за тими вимогами, що є зараз, дуже важко. По 5-6 годин у масці, це все непросто. Хоча замків і фортифікаційних споруд на Тернопільщині багато, всі на відкритому повітрі, тому сміливо можна до нас їхати на екскурсії. Відчувається, що люди скучили за такими краєвидами, цікавими пам’ятками, які є на Тернопільщині. Але зараз ідеться про туристів-індивідуалів, сімейні поїздки. От збираються кілька сімей, сідають у бус та й приїжджають. Або своїми машинами їдуть. Рух уже почався, це відчувається. Стає зрозумілим, що є багато власників бусів, які возили людей за кордон, зараз переорієнтовуються на внутрішні перевезення, зокрема й туристів. Правда, тут їм потрібна допомога екскурсоводів, щоб люди не просто приїхали на певну локацію, але й почули про неї якомога більше «живої» інформації, не витягнутої з Інтернету».

Оксана Ленчук каже, що зараз, у зв’язку з поширенням коронавірусу, спостерігається певна орієнтація на об’єкти, безпечніші для здоров’я – сплави, різні мальовничі куточки природи, замки.

А от екскурсій до давніх храмів, костелів, церков зараз замовляють менше. І це зрозуміло. У людей присутній острах за стан свого здоров’я. Це, передусім, стосується такого паломницького центру, як Почаївська Свято-Успенська лавра.

«Тому й туристи більше обирають маршрути до фортифікаційних споруд – замків, фортець – їдуть туди, де є простір, а не чотири стіни, нехай і дуже давні. Але це явище, вірю, тимчасове. Згодом усе стане на свої місця. І знаєте, люди готові йти через брід і болото, аби побачити те, про що вони десь чули. А ще, коли екскурсовод скаже, що там буде «вау!», то люди йдуть за емоціями, аби зробити селфі, бігом це виставити у соціальні мережі, засвідчити свою присутність у тому чи іншому куточку Тернопілля», – розповіла екскурсовод та краєзнавець Оксана Ленчук.

Тож поки що ласкаво просимо у замки Тернопільщини, а про Топ-10 особливо привабливих туристичних локацій, які рекомендує відвідати Укрінформ у Тернопільській області, розповімо вже незабаром.

Олег Снітовський, Тернопіль

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