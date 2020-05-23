У Медоборах масово квітне неопалима купина

На Тернопільщині біло-рожевим цвітом вкрилася Товтрова гряда вапнякових гір, які тут називають Медоборами.

Це цвіте ясенець білий, або ж неопалима купина, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Товтри – особливий природний куточок Тернопільщини й України, де нині розташований природний заповідник «Медобори» площею понад 9500 га. Тут проростає майже 1 тис. видів рослин, значна частина яких – рідкісні, ендемічні, реліктові. Орхідних нараховується два види, шість видів рослин занесено до Європейського Червоного списку, до Червоної книги України – 44 види рослин. І серед них – ясенець білий, знаний в народі як неопалима купина», – розповів начальник наукового відділу природного заповідника «Медобори» Ярослав Капелюх.

У Медоборах цвіте неопалима купина / Фото: Олег Снітовський, Укрінформ

За його словами, ще десять років тому більшість відкритих ділянок Товтр були порослі чагарниками, ялівцем, які «заглушували» десятки видів червонокнижних рослин, зокрема й неопалиму купину.

Тож працівники заповідника поступово розчищали схили, даючи рідкісним та ендемічним рослинам забуяти в усій красі. Нині тут величезні ділянки, вкриті квітучим ясенцем.

«Буквально за 5-6 років розчищені схили повністю відновилися, і ясенець білий почуває себе тут досить комфортно, що засвідчують окремі площі, вкриті цією дивовижною рослиною. Вона трапляється не тільки у нас, але й в інших куточках України. Та в такій кількості, як на оцій горі, що називається Гостра, її більше ніде не зустрінете, це точно», – зазначив Капелюх.

Листочки рослини схожі на листя ясена. Звідси й одна з її назв – ясенець, або ясенець білий. Хоча, насправді, частіше трапляються блідо-рожево-бузкові квіточки, які мають п’ять неоднакових пелюсток. Саме ж дуже ароматне суцвіття має запах, який схожий на апельсиновий.

Читайте також: На Миколаївщині квітне поле диких орхідей

Хоча квітка й красива, але нюхати її не можна. Бо від запаху ясенця починає боліти голова, й біль тримається не одну годину.

А ще із ясенцем білим треба бути дуже обережним, адже, якщо доторкнутися, вона залишає на тілі опіки. Вони з’являються не одразу, а за 2-3 дні. У разі сильних опіків виникають пухирі, які гояться дуже повільно.

«Є й ще одна незвична властивість неопалимої купини. Вона може спалахувати вогнем. Справа у тому, що рослина виділяє ефір. І коли наблизитися до квітки й запалити сірника, вона моментально спалахне. Власне, така властивість неопалимої купини описана у біблійних переказах та народних легендах, яких чимало у різних регіонах України», – сказав Капелюх.

А заступник директора з наукової роботи природного заповідника «Медобори» Галина Оліяр додала, що цьогоріч через травневе похолодання цвітіння неопалимої купини дещо змістилося у часі. Але щодня Товтрові схили, а особливо гори Гострої, набирають все більш інтенсивного блідо-рожевого відтінку.

Побачити усю красу цвітіння неопалимої купини туристи можуть, коли пройдуться еколого-освітніми стежками Медоборів разом із спеціалістами з природного парку.