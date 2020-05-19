Влада Одеси вирішила демонтувати незаконні споруди на міських пляжах

Одеський міськвиконком ухвалив 19 травня рішення про демонтаж низки тимчасових споруд, зведених орендаторами на міських пляжах без належної документації та погоджень.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Фахівці департаменту комунальної власності міськради провели протягом травня обстеження і технічну інвентаризацію тимчасових споруд на пляжних ділянках, встановлених деякими орендаторами. З'ясувалося, що зведено їх без попереднього погодження з орендодавцем та оформлення дозвільної документації. Демонтажу підлягають, згідно з проєктом рішення виконкому, дві споруди на ділянці між траверсами пляжів "Дельфін", "Чайка", "Курортний" та інші", – зазначив заступник директора департаменту комунальної власності Олександр Ахмеров.

За його словами, орендаторам, якими є комерційні підприємства, департамент видавав приписи щодо порушення "Правил устаткування та експлуатації пляжів міста Одеси", однак їх ігнорують. Наприклад, компанія "Амбер груп Україна" не лише відмовилася демонтувати незаконну споруду на орендованій ділянці площею 4,5 тисячі кв. м, а й подала позов до суду на департамент комунальної власності щодо припинення дії двох приписів. Не демонтувала споруд й зараз, після відмови у задоволенні позову.

Компанія-орендатор "Інтергал-Буд", додав Ахмеров, відмовляється демонтувати незаконно зведену на пляжі споруду, пославшись на те, що споруда не перебуває у її власності. Причому таких випадків зафіксовано чимало.

Коментуючи ситуацію, міський голова Одеси Геннадій Труханов зауважив, що "ми починаємо знімати маски з окремих компаній-орендаторів і вже бачимо, хто стоїть за певними спорудами на комунальних пляжах. Раніше власники зводили споруди, трохи соромлячись, не так зухвало. Удвічі неприємно, коли бачимо, що так вчиняють окремі депутати нашої міськради, які мали б демонструвати приклад у виконанні норм законодавства".

Труханов наголосив, що такі факти виконком розглядатиме і на наступних засіданнях. Мета – домогтися, щоб муніципальні пляжі служили всім одеситам. З огляду на те, що не всі жителі міста можуть і бажають користуватися платними послугами орендаторів пляжів, наприклад, за лежаки на їхній території. До того ж неприпустимі вимоги про оплату за вхід на територію міського пляжу чи розміщення тих же лежаків аж до самого урізу води.

Міський голова розпорядився керівництву КП "Пляжі Одеси" та КП "Узбережжя" перевірити діяльність підприємців-орендаторів пляжів до початку курортного сезону і жорстко стежити за дотриманням "Правил устаткування та експлуатації пляжів міста Одеси".

Водночас відстежуватиметься, як використовують орендовані пляжі такі компанії, як "Ітака", "Ібіца". Труханов закликав підприємців до конструктивної співпраці під час курортного сезону, який поки неможливо відкрити через дію карантинних заходів.

"Спроби відкрити кордони, які роблять окремі країни, поки що мають декларативний зміст. Поки що ніхто не знає, чи вдасться це зробити до середини червня. Тому ми маємо створити умови для жителів міста та внутрішніх туристів, причому для людей з різними фінансовими спроможностями", – резюмував Труханов.