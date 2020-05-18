Вінниця візьметься за підвищення стандартів гостинності

У Вінниці підвищуватимуть вміння і навики гідів, рестораторів та готельєрів у межах проєкту "Вінницький стандарт гостинності".

Про це повідомляє департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

"Проєкт "Вінницький стандарт гостинності" має на меті посилення конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва Вінниці у сферах туризму та гостинності завдяки підвищенню кваліфікації та навичок гідів і представників готельно-ресторанної сфери. Проєкт реалізовує громадська організація "Спілка підприємців "СТІНА" за підтримки канадського проєкту міжнародної технічної допомоги "Партнерство для розвитку міст" (ПРОМІС) в партнерстві з департаментом маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що "Вінницький стандарт гостинності" стартує з освітніх заходів для гідів. Торік громадська організація "Вінницьке історичне товариство" за підтримки Вінницької міської ради реалізувала проєкт "Школа вінницького гіда", покликаний підвищувати рівень знань та навичок гідів, а також формувати нові унікальні маршрути. На продовження результатів "Школи вінницького гіда" в межах проєкту "Вінницький стандарт гостинності" відбудеться бізнес-тренінг "Школа гідів 2.0: як започаткувати успішний туристичний стартап". Враховуючи карантинні обмеження, навчання відбудеться дистанційно.

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Для рестораторів та готельєрів у червні проведуть навчально-практичний курс "Створення бізнес-асоціації", під час якого представники сфери гостинності здобуватимуть практичні навички з розбудови, стратегічного планування, комунікації та управління бізнес-асоціаціями.

Крім того, для рестораторів та готельєрів у межах проєкту заплановані практична сесія "Дизайн мислення" для розроблення Вінницького стандарту гостинності, навчально-практичні курси для офіціантів та персоналу готелів "Щирий сервіс", а також форум "Meet up гостинності" для налагодження співпраці між сферою гостинності та гідами. Для гідів відбудуться мовні курси, спрямовані на підвищення мовленнєвої компетенції у галузі туризму та вивчення методики проведення екскурсій для англомовних груп.

Проєкт триватиме до кінця 2020 року.

Вінниця має значний туристичний потенціал, обумовлений зручним географічним розташуванням, туристичними об’єктами, перспективами розвитку тематичного туризму. Туризм – невід'ємна складова розвитку економіки міста Вінниці. Так, у 2019 році прямі податкові надходження до місцевого бюджету від індустрії гостинності становили 35 млн грн, а обсяг туристичного збору сягнув понад 2 млн грн.