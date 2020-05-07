Івано-Франківськ розпочав святкування Дня міста онлайн

В Івано-Франківську стартували онлайн-заходи з нагоди 358-ї річниці від дня заснування міста. Коштів з місцевого бюджету на святкування не витратили.

Про це на місцевому радіо "Західний полюс" повідомив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків.

"Я всіх вітаю з Днем міста. День народження у нас сьогодні, ми його проведемо онлайн, без багатьох друзів. Тому усіх хочу привітати, побажати міцного здоров’я. Зважаючи на фінансові труднощі, жодної копійки ми не затратили на святкування Дня міста. Всі заходи нам подарували друзі", – зазначив Марцінків.

Він зауважив, що День міста розпочався зі Служба Божої і молебню до Пресвятої Богородиці за жителів міста у трьох найбільших храмах Івано-Франківська. Святкування продовжать віртуальна виставка місцевих художників, вихованців дитячої художньої школи, театральні постановки та творчий вечір народних артистів України Богдана Бенюка, Ольги Сумської та Анатолія Хостікоєва. Усе транслюватимуть на сторінці мера у Facebook.

"Цього року більшість заходів ми перенесли на 9 жовтня, до річниці створення нашої територіальної громади", – нагадав Марцінків і додав, що улюблені франківцями фестивалі "Свято ковалів", "Фестиваль живої скульптури" та "Карпатський простір" цьогоріч не скасовують, а, за умови завершення карантину, переносять на жовтень.

Відомо, що 7 травня до Дня міста дистанційно заплановано провести 17 заходів.

Івано-Франківськ розташований на Покутській рівнинній території південного заходу України у межиріччі Бистриці Надвірнянської та Бистриці Солотвинської. Місто утворилося на місці двох сіл — Заболоття (1437) та Княгинина (1449). Дата заснування міста точно не визначена, проте достеменно відомо, що 1662 року Станиславів (колишня назва Івано-Франківська) отримав магдебурзьке право. Цей рік і вважають офіційною датою заснування міста.

Фото: karpaty.life