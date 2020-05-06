Чернігівський ландшафтний парк "Ялівщина" омолодився на майже 900 дерев

У Чернігові фахівці провели роботи з омолодження регіонального ландшафтного парку "Ялівщина": видалили 48 сухих дерев та висадили 883 саджанці молодих.

Як повідомили в департаменті екології та природних ресурсів Чернігівської ОДА, видалення провели за рішенням комплексної комісії, яка обстежувала парк у листопаді 2019 року. Тоді вона виявила 90 всохлих дерев різних порід, 42 з яких невдовзі прибрали. Решту залишили на весну.

Нові дерева та кущі висаджувались із залученням лісівників, науковців, громадських активістів. Так, у лісопарку з’явилися молоді сосни, дуби, липи, берези, каштани, ясені, модрини, з кущів – калина та спірея японська.

Лісопарк "Ялівщина" у Чернігові – пам'ятка садово-паркового мистецтва. Він розташований на березі річки Стрижень і є улюбленим місцем відпочинку містян. На його території виявлено кілька археологічних пам'яток, зокрема поселення бронзової епохи (ІІ тис. до н.е.).

У середині минулого століття на території Ялівщини був єдиний на лівобережному Поліссі ботанічний сад, де проводилася науково-дослідницька діяльність. У ньому налічувалося до 500 видів і 720 сортів декоративних рослин, вирощувалося для реалізації пів мільйона саджанців декоративних, плодово-ягідних, деревовидно-чагарникових рослин. З роками, внаслідок забудови міста, у Ялівщині були вирубані сосна чорна і сосна Веймутова, тюльпанове дерево, зникло багато інших екзотичних насаджень. За роки незалежності України на території виросло чимало приватних об’єктів – житлових і торговельних.

У березні 2014 року урочище Ялівщина, за збереження якого багато років боролася громадськість міста, отримало заповідний статус і стало регіональним ландшафтним парком.

Фото: Star61, Вікіпедія; eco.cg.gov.ua