"Волинська Голландія" цьогоріч закрита для туристів

Тюльпанове поле, розташоване на 36-му кілометрі траси Луцьк – Ковель біля села Свидники Волинської області, цьогоріч не прийматиме туристів через карантин.

Про це повідомили організатори фестивалю тюльпанів "Волинська Голландія", який тут традиційно проводиться навесні, на сторінці в Facebook.

"У зв'язку із загрозою поширення COVID-19 оголошено загальнонаціональний карантин. Оскільки заборонено проведення масових заходів, тюльпанове поле закрите для відвідування", – йдеться в повідомленні.

Організатори попросили відвідувачів з розумінням поставитися до цієї ситуації.

Торік фестиваль "Волинська Голландія" розпочався 30 квітня. Місцеве підприємство відкрило для відвідування тюльпанові поля площею 2 гектари. Тоді там було висаджено понад 350 сортів тюльпанів.

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Як відомо, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Кабінет Міністрів 4 травня продовжив карантин в Україні до 22 травня, але з 11 травня відбудеться його пом’якшення.

Станом на 4 травня в Україні лабораторно підтверджено 12 331 випадок COVID-19, зокрема 303 летальні, 1619 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 418 нових випадків.