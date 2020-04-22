Ужгородські мініскульптурки надягли маски
Про це пише UA: Закарпаття.
«15 мініскульптурок у захисних масках сфотографував ужгородець Костянтин Черкай. У такий спосіб він хотів нагадати містянам про дотримання заходів безпеки під час карантину», – йдеться в повідомленні.
Ужгородські мініскульптурки в масках / Фото: Костянтин Черкай
За словами Черкая, людям не вистачає позитиву через епідемію коронавірусу.
«У людей такі неприємні почуття, тому я вирішив, що таким чином, може, когось спонукаю посміхнутися, і це вже добре. Звісно, й нагадування. Безпека є безпека», – розповів він.
Із проханням пошити 15 різних масок для мініскульптур чоловік звернувся до ужгородської майстрині Ірини Лукашенко, яка вже створювала одяг для маленьких атракцій на різні свята.
Крім мініскульптур, чоловік фотографував у захисних масках пам’ятник художника Ігнатія Рошковича, ужгородського кавомана та статую «Дівчина з голубом».