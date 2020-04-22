Ужгородські мініскульптурки надягли маски

Ужгородець фотографує міські туристичні атракції – мініскульптурки – в масках, щоб поліпшити настрій та нагадати про дотримання заходів безпеки.

Про це пише UA: Закарпаття.

«15 мініскульптурок у захисних масках сфотографував ужгородець Костянтин Черкай. У такий спосіб він хотів нагадати містянам про дотримання заходів безпеки під час карантину», – йдеться в повідомленні.

Ужгородські мініскульптурки в масках / Фото: Костянтин Черкай

За словами Черкая, людям не вистачає позитиву через епідемію коронавірусу.

«У людей такі неприємні почуття, тому я вирішив, що таким чином, може, когось спонукаю посміхнутися, і це вже добре. Звісно, й нагадування. Безпека є безпека», – розповів він.

Із проханням пошити 15 різних масок для мініскульптур чоловік звернувся до ужгородської майстрині Ірини Лукашенко, яка вже створювала одяг для маленьких атракцій на різні свята.

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Крім мініскульптур, чоловік фотографував у захисних масках пам’ятник художника Ігнатія Рошковича, ужгородського кавомана та статую «Дівчина з голубом».