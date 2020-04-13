В Одесі стіну дорогою з Французького бульвару до Траси здоров'я команда відомих вуличних художників прикрасила гігантськими копіями шедеврів світового живопису.

Про це повідомляє Odessa Online.

"Малюємо вже тиждень і плануємо закінчити до кінця квітня. Формат стіни підказав нам, що можна зробити картини. Створюємо впізнавані й не дуже, щоб був стимул більше дізнатися про автора і його твори. Загалом планується 20 малюнків. Висота найвищих - 6 метрів" , - розповів художник Ігор Матроскін, який працює над проєктом разом із колегою Денисом Білим.

"Я і мої папуги" та "Джоконда": в Одесі з’явиться галерея просто неба / Фото: Юлій Зозуля, Укрінформ

Так, на стіні від Французького бульвару до Траси здоров'я вже з'явилися копії таких відомих творів мистецтва, як "Я і мої папуги" Фріди Кало, "Сталість пам'яті" Сальвадора Далі, "Американська готика" Гранта Вуда, "Дівчина з перловою сережкою" Яна Вермеєра і "Джоконда" Леонардо да Вінчі.