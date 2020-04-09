Вінниця отримала оновлену туристичну мапу

У Вінниці представили оновлену туристичну мапу центру міста, на яку нанесли 8 додаткових локацій, а також оголосили конкурс для онлайн-туристів.

Про це повідомляє пресслужба департаменту маркетингу міста та туризму Вінницької міськради в Facebook.

"Презентуємо оновлену туристичну мапу нашого міста. Для тих, хто бачить таку карту вперше, розповідаємо: вона містить перелік об'єктів, які можна й варто побачити мешканцям Вінниці та показати гостям міста. Для тих, хто вже знайомий з її попередньою версією, зазначаємо, що додали 8 нових локацій", - йдеться в повідомленні.

Крім того, для охочих прогулятися Вінницею віртуально на офіційній туристичній сторінці міста в Facebook оголосили конкурс. Щоб взяти в ньому участь, потрібно спробувати вгадати у коментарях, скільки часу (в годинах) потрібно, щоб оглянути всі 44 об'єкти, нанесені на туристичну карту.

Читайте також: У Вінниці планують відкрити потужний туристичний хаб

"Хто максимально наблизиться до наших прорахунків маршруту глибокої оглядової екскурсії центром Вінниці, той буде здивований, що тут не вкластися в кілька годин, і отримає приємний сюрприз на згадку", – пообіцяли організатори конкурсу.

Один користувач може зробити лише одну ставку. Відповіді приймаються до 10 квітня включно.