Вінниця отримала оновлену туристичну мапу
Про це повідомляє пресслужба департаменту маркетингу міста та туризму Вінницької міськради в Facebook.
"Презентуємо оновлену туристичну мапу нашого міста. Для тих, хто бачить таку карту вперше, розповідаємо: вона містить перелік об'єктів, які можна й варто побачити мешканцям Вінниці та показати гостям міста. Для тих, хто вже знайомий з її попередньою версією, зазначаємо, що додали 8 нових локацій", - йдеться в повідомленні.
Крім того, для охочих прогулятися Вінницею віртуально на офіційній туристичній сторінці міста в Facebook оголосили конкурс. Щоб взяти в ньому участь, потрібно спробувати вгадати у коментарях, скільки часу (в годинах) потрібно, щоб оглянути всі 44 об'єкти, нанесені на туристичну карту.
"Хто максимально наблизиться до наших прорахунків маршруту глибокої оглядової екскурсії центром Вінниці, той буде здивований, що тут не вкластися в кілька годин, і отримає приємний сюрприз на згадку", – пообіцяли організатори конкурсу.
Один користувач може зробити лише одну ставку. Відповіді приймаються до 10 квітня включно.