Над Мукачівським замком можна буде політати на повітряній кулі

У Мукачеві запускають нову туристичну атракцію — підйом на повітряній кулі на 100-метрову висоту над замком "Паланок".

Про це повідомив мукачівський гід Максим Адаменко у Facebook.

"Нова атракція в Мукачеві — підйом повітряною кулею над замком Паланок! Куля злітатиме з поля поруч з Мукачівським замком на відстані 300 м від фортеці. Підніматимуть туристів на висоту 100 м, відтак яскраві краєвиди і враження гарантовані. Тривалість польоту — 10 хвилин", - йдеться в повідомленні.

Польоти над Паланком відбуватимуться за сприятливої погоди (із врахуванням вітрової ситуації). Якщо погода не дозволить піднятися в призначену дату, квитки діятимуть наступного разу.

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Підніматимуть над Мукачівським замком по 2-3 особи, максимальна загальна вага пасажирів – 190 кг.