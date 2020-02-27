Воронцовський маяк і Одеський порт отримали статус туристичних об'єктів

Воронцовський маяк і Одеський порт отримали статус туристичних об'єктів

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Укрінформ
Одеський порт разом із розташованим на його території Воронцовським маяком офіційно стали туристичними об’єктами. 

Тепер ці локації включено до реєстру туристичного інформаційного центру департаменту культури і туризму Одеської міськради, повідомляє Zruchno.Travel із посиланням на Адміністрацію морських портів України.

"Новий статус Одеського порту і Воронцовського маяка допоможе туристам легше потрапити до пам’яток. До сьогоднішнього дня для цього найчастіше були потрібні посередники – тепер доступ відкрито для всіх", – йдеться в повідомленні.

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Натомість у адміністрації Одеського морського порту зауважили, що наразі до послуг туристів – оглядова автобусна екскурсія Одеським портом та екскурсія до Воронцовського маяка – "Стежкою маячника", яка цьогоріч відзначає 10-й, ювілейний сезон. 

Як повідомляв Укрінформ, у вересні минулого року міністр інфраструктури України Владислав Криклій повідомив, що українські маяки відкриють для туристів. Таке рішення було ухвалено на основі світової практики, адже маяки – не тільки навігаційні об’єкти, але й культурна та історична спадщина України.

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