Воронцовський маяк і Одеський порт отримали статус туристичних об'єктів

Одеський порт разом із розташованим на його території Воронцовським маяком офіційно стали туристичними об’єктами.

Тепер ці локації включено до реєстру туристичного інформаційного центру департаменту культури і туризму Одеської міськради, повідомляє Zruchno.Travel із посиланням на Адміністрацію морських портів України.

"Новий статус Одеського порту і Воронцовського маяка допоможе туристам легше потрапити до пам’яток. До сьогоднішнього дня для цього найчастіше були потрібні посередники – тепер доступ відкрито для всіх", – йдеться в повідомленні.

Натомість у адміністрації Одеського морського порту зауважили, що наразі до послуг туристів – оглядова автобусна екскурсія Одеським портом та екскурсія до Воронцовського маяка – "Стежкою маячника", яка цьогоріч відзначає 10-й, ювілейний сезон.

Як повідомляв Укрінформ, у вересні минулого року міністр інфраструктури України Владислав Криклій повідомив, що українські маяки відкриють для туристів. Таке рішення було ухвалено на основі світової практики, адже маяки – не тільки навігаційні об’єкти, але й культурна та історична спадщина України.